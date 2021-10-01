На строительство туркластера в Хакасии выделят более 500 миллионов рублей

Строительство туристического кластера «Горный» в Хакасии стартует в 2022 году

В Хакасии создадут новый туристско-рекреационный кластер «Горный». На реализацию проекта будет выделено более 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития республики Виктора Богушевича.

Выступая на пресс-конференции, глава ведомства указал, что строительство объекта стартует лишь весной 2022 года, поскольку уже начал выпадать снег. «Но до весны мы должны сделать все документы — проектно-сметную документацию, выделение земли и уже начинать работу», — заметил он, упомянув, что завершить возведение туркластера планируется к 2025 году.

Агентство отмечает, что проект кластера «Горный» стал одним из победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, который был организован Агентством стратегического развития.

Рассказывая ТАСС о планах на объект, директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий упоминал, что на территории туркластера собираются создать центр травничества и глемпинги. Кроме того, разрабатывается эколого-экскурсионный маршрут «Большая Саянская тропа».

Ранее стало известно, что туристический кластер «Город Гжель» будет создан в Подмосковье. В рамках действующих федеральных и региональных госпрограмм в границах кластера планируется разработать единый архитектурный дизайн-код, а также создать визит-центр, благоустроить пристанционное пространство и создать более 20 километров вело-пешеходных маршрутов.