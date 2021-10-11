В музее «Ясная поляна» провели научную реставрацию яблоневого сада

В музее-усадьбе писателя Льва Толстого «Ясная поляна» захотели восстановить яблоневый сад и провели акцию, в рамках которой на территории музея было высажено 100 саженцев яблонь. Об этом сообщается на сайте Тульской областной думы.

Участие в мероприятии приняли депутаты и представители молодежного парламента. «Решение в честь векового юбилея музея высадить 100 яблонь приняли еще в начале года, а работы запланировали на осень», — указали в пресс-службе, отметив, что это время года, по мнению отвечающих за сохранение сада сотрудников «Ясной поляны», лучше всего подходит для посадки плодовых деревьев.

Директор музея-усадьбы Екатерина Толстая отметила, что во время акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» была проведена научная реставрация сада. По ее словам, последний раз такую реставрацию проводили в послевоенные годы. «В 1939-1941 годах из-за холодных зим многие яблони погибли, а в годы войны сотрудники музея решали другие задачи. Восстанавливали сад на основе научного подхода. Сохранившиеся толстовские деревья черенковались, в питомниках выращивали саженцы, и когда посадочный материал был готов, в 1950-х годах была проведена первая научная реставрация садов», — рассказала она, добавив, что время от времени яблоневые сады необходимо восстанавливать и сотрудники «Ясной поляны» уделяют этому вопросу особое внимание.

Специально для этих целей на территории усадьбы был создан питомник, и посаженные деревья были взяты как раз оттуда. Указывается, что в настоящий момент в музее собраны все сорта, которые росли при жизни писателя и были зафиксированы в описи, которую составляла его мать.

Ранее десять проектов получили гранты XXII Российско-финляндского культурного форума. В список победителей вошел проект музея-усадьбы «Ясная поляна», цель которого — изучить и сохранить в России и Финляндии исторические места, связанные с жизнью и творчеством Льва Толстого и его последователя, финского писателя Арвида Ярнефельта. Также в перечне победителей оказались такие проекты, как создание коми-финской театрализованной программы «Komi.Folk», проведение педагогического форума, посвященного экологическому образованию детей, развитие международного интернет-архива музыки финно-угорских народов и организация совместной онлайн-выставки современных художников из городов Орел и Нокиа.