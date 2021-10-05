Десять проектов получили гранты Российско-финляндского культурного форума

На XXII Российско-финляндском культурном форуме подвели итоги грантового конкурса. Победителями стали десять проектов, сообщается на сайте Российского фонда культуры.

Отмечается, что главной темой форума стал культурный код и его влияние на городское пространство, а цель грантового конкурса — совместное развитие России и Финляндии через отдельные проекты.

В список победителей вошел проект музея-усадьбы «Ясная поляна», цель которого — изучить и сохранить в России и Финляндии исторические места, связанные с жизнью и творчеством Льва Толстого и его последователя, финского писателя Арвида Ярнефельта. Также в перечне победителей оказались такие проекты, как создание коми-финской театрализованной программы «Komi.Folk», проведение педагогического форума, посвященного экологическому образованию детей, развитие международного интернет-архива музыки финно-угорских народов и организация совместной онлайн-выставки современных художников из городов Орел и Нокиа.

Ранее сообщалось, что в Калуге и Обнинске с 15-го по 24 октября 2021 года при поддержке Фонда президентских пройдет III театральный фестиваль «Новые люди». Задача мероприятия — познакомить зрителей с необычными форматами, существующими в современном театральном искусстве.