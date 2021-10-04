Жители Хабаровского края представили более 500 литров варенья на фестивале

В Вяземском районе Хабаровского края прошел юбилейный фестиваль варенья. Об этом сообщает Regnum.

Мероприятие состоялось в деревне Дормидонтовка. Известно, что в торговые ряды встали около 70 жителей окрестных сел и районного центра, среди которых были крупные производители пищевых продуктов, а также любители. Местные повара приготовили для дегустации и продажи более 500 литров различного домашнего варенья.

Участники ярмарки поделились старинными семейными рецептами приготовления варенья и джемов, а также представили оригинальные десерты.

«Фестиваль варенья не раз входил в тройку лучших мероприятий событийного туризма Хабаровского края. Администрация района поддерживает идею дормидонтовцев о присвоении фестивалю имени одного из его родоначальников — Валентины Кудряшовой», — отметил глава района Александр Усенко.

Также в рамках мероприятия прошли праздничный концерт с участием творческих коллективов, шуточные спортивные состязания и мастер-классы.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калуге и Обнинске с 15 по 24 октября 2021 года при поддержке Фонда президентских пройдет III театральный фестиваль «Новые люди». Задача организаторов — познакомить зрителей с необычными форматами, существующими в современном театральном искусстве.