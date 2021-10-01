В Калуге и Обнинске пройдет необычный театральный фестиваль «Новые люди»

В Калуге и Обнинске с 15 по 24 октября пройдет театральный фестиваль «Новые люди»

В Калуге и Обнинске при поддержке Фонда президентских пройдет III театральный фестиваль «Новые люди». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится с 15 по 24 октября 2021 года. Задача его организаторов — познакомить зрителей с необычными форматами, существующими в современном театральном искусстве.

Например, уникальность спектакля «Двенадцатая ночь» по произведению Уильяма Шекспира, поставленном режиссером Юрием Муравицким в воронежском «Никитинском театре», заключается в том, что каждый актер готов сыграть любого персонажа пьесы. Так, роли распределяются в начале постановки, когда зрители проводят жеребьевку. Благодаря этому каждый показ становится не похожим на все предыдущие.

Для поклонников современной хореографии в программу включен спектакль «Танцпол» от театра «Балет Москва». Кроме того, много внимания на фестивале уделено спектаклям для детей и подростков.

Отмечается, что первый международный театральный фестиваль «Новые люди», состоявшийся в Калуге в декабре 2018 года, вошел в подборку 10 лучших региональных фестивалей России.

Ранее сообщалось, что в Сочи откроется четырехдневный музыкальный фестиваль «Бархатный сезон». Мероприятие, которое организуют на сцене отеля «Жемчужина», проходит уже в третий раз. На нем выступят такие артисты, как Лариса Долина, Игорь Корнелюк, Сосо Павлиашвили и Катя Лель.