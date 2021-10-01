В российском регионе впервые пройдет фестиваль деревенского кино

В Вологодской области состоится первый в России фестиваль деревенского кино «ПЕЧКАфест»

В Верховажском районе Вологодской области с 1 по 3 октября пройдет фестиваль деревенского кино «ПЕЧКАфест». Такое мероприятие состоится в стране впервые. Его организаторы поставили тематический акцент на деревню и жизнь сельчан. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Подобный фестиваль организован СПбГИКиТ в партнерстве с Молодежным центром союза кинематографистов.

В селе Шелота находится площадка кинофестиваля. Мероприятие откроет показ фильма режиссера Григория Аронова «Весенние перевертыши». Затем запланирован мастер-класс и небольшой концерт фольклорного ансамбля «Горенка». Позже ожидается показ киноленты режиссера Ксении Охапкиной «Приходи Свободным».

В числе мастер-классов также есть деревянная резьба, плетение и роспись по северным пряникам — все основные деревенские ремесла. На фестивале каждый желающий также сможет встретиться с профессиональными кинорежиссерами.

В конкурсную программу вошли современные короткометражные фильмы разных жанров «о деревне и сельском образе жизни». Например, «Бойцовская рыбка» Сергея Батаева, «Песни Севера» Надежды Подберезных, «Новошино» Глеба Кононова, «Свободное падение» Андрея Новикова, «Были-небыли» Инги Шаршовой и «Что посеешь, то и пожнешь» Александра Александрова.

На странице фестиваля также рассказывается про сюжеты фильмов, ансамбли, которые будут на сцене, а также о достопримечательностях российского региона и местах, где можно остановиться.

Ранее стало известно, что в Смоленске состоялся XIV кинофестиваль «Золотой феникс». В итоге гран-при взял фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего, а рубиновую статуэтку фестиваля забрала короткометражная картина «Ангел» актера Александра Петрова.