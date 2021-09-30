Раскрыта главная тема театрального фестиваля имени Горького в Нижнем Новгороде

С 14 по 22 октября в Нижнем Новгороде пройдет театральный фестиваль имени Горького

С 14 по 22 октября в Нижнем Новгороде пройдет Десятый Российский театральный фестиваль имени Горького. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Мероприятие состоится в нижегородском театре драмы. В этом году главная тема фестиваля, получившего название «Герои своего времени: драматургия личности» — 800-летний юбилей волжского города.

«Литературно-философской базой в выборе темы фестиваля заложена горьковская мысль о том, что "все в человеке"», — раскрыли детали в пресс-службе культурного учреждения.

В конкурсной афише представлены семь постановок отечественных театров из нескольких российских регионов — спектакли оценят театральные критики из Москвы. Кроме того, в фестивале примет участие Национальный театр Белграда из Сербии.

Также в программу вошли творческие встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы, тематические семинары для студентов и выставки нижегородских художников.

Ранее в сентябре в Нижнем Новгороде прошел фестиваль туристических программ для незрячих «Туризм без границ». Специалисты обсудили 30 региональный практик социального туризма для слепых и слабовидящих путешественников, а также организовали тренинги по доступности туристической инфраструктуры. Крое того, гости мероприятие посетили 3D-экскурсию «Тайны нижегородского кремля», на которой изучили особенности архитектуры старинной крепости, не используя при этом зрение.