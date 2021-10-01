Названы лауреаты кинофестиваля «Золотой Феникс»

В Смоленске назвали лауреатов XIV кинофестиваля «Золотой феникс». Гран-при присуждено фильму «Пальма» Александра Домогарова-младшего, пишет «Московский комсомолец в Смоленске».

Лента снята по мотивам реальных событий, произошедших в 1970-х в московском аэропорту «Внуково». В центре сюжета — овчарка, брошенная в аэропорту хозяином и оставшаяся его ждать. Фильм также отметили за музыкальное сопровождение.

Рубиновую статуэтку фестиваля получила короткометражная картина «Ангел» актера Александра Петрова. Сапфировой статуэтки удостоился полнометражный фильм «Капитан Голливуд» Евгения Татарова.

Ранее в сентябре стало известно, что на закрытие XIV кинофестиваля «Золотой феникс» приедет народный артист России Александр Панкратов-Черный, а финальным киносеансом мероприятия станет показ картины Ренаты Литвиновой «Северный ветер».