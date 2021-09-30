В Уфе состоится Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов «Мцыри»

В Уфе пройдет XVII Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов «Мцыри». Об этом сообщает «Башинформ».

Мероприятие состоится 1 октября в в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. Писатели Башкортостана и Москвы проведут для участников мастер-классы, прослушивание выступлений, а также экскурсии.

В этот же день пройдет церемония награждения победителей регионального этапа XVII Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри» в сопровождении концертных номеров известных артистов и творческих коллективов.

Отмечается, что вечером гости соберутся за круглым столом «Славяне и тюрки — опыт построения русской цивилизации». Он будет организован в рамках проекта «Настоящее прошлое» с участием писателей, историков и деятелей культуры Башкортостана и Москвы.

28 сентября сообщалось, что в Уфе с 16 по 23 октября впервые проведут III Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «народные инструменты». Музыканты поборются за победу в номинациях «домра», «балалайка» и «гитара».

