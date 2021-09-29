В Башкирии прошел межрегиональный фестиваль чувашской песни и танца

В столице Башкирии провели XI межрегиональный фестиваль чувашской песни и танца «Салам». Мероприятие, которое проходило в уфимском саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова, собрало порядка 300 участников, уточняет «Башинформ».

33 творческих коллектива и 19 сольных исполнителей в рамках прошедшего конкурса соревновались в нескольких номинациях, таких как детская хореография, исполнение чувашской эстрадной песни, исполнение танца, игра на музыкальных инструментах, и других.

Номера оценивало профессиональное жюри, включавшее худрука Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», заслуженного деятеля искусств республики Башкортостан Нафиря Иксанова и руководителя коллектива народного танца «Аманат» Назифа Нурмухаметова. По итогам конкурса всем победителям вручили ценные призы и дипломы.

Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан стартовал II Международный фестиваль национальных театров. Отмечалось, что в рамках мероприятия на сцене выступят театральные коллективы Дагестана, Северной Осетии — Алании, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Башкирии, Мордовии, Ингушетии, Казахстана и Абхазии. Показы пройдут в Кумыкском театре имени Салаватова и Русском театре имени Горького в Махачкале и в Лезгинском театре в Дербенте.