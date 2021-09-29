В октябре в Татарстане пройдут Дни культуры Японии

Жители и гости Татарстана в октябре смогут приобщиться к японской культуре и узнать больше о кинематографе и традициях Страны восходящего солнца. В рамках Дней культуры Японии в республике проведут мастер-классы, кинопоказы, и другие мероприятия, уточняет пресс-служба Минкульта РТ.

Серия культурных мероприятий стартует 1 октября. Ознакомление с японской культурой начнется в Казани с демонстрации искусства икебаны школы Согетцу мастером Ураны Куулар. В этот же день состоится церемония открытия «Дней японского кино» в кинотеатре «Мир».

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Кроме того, в дни фестиваля гостям расскажут о тонкостях чайной церемонии школы Омотэ Сэнкэ. Мероприятие будет проходить в молодежном центре «Сэлэт» 2 октября.

16 и 17 октября в Елабуге и Казани планируется провести презентацию японской версии татарстано-японского проекта проекционного шоу «Татара — наследие Евразии». Слушателям поведают о развитии искусства выплавки металла на террритории, которую раньше называли Тартария.

Последним из ожидаемых мероприятий станет мастер-класс от Анны Семиды, которая основала посвященный японской поэзии и культуре паблик HaikuDaily, а также является членом жюри международного конкурса хайку на русском языке «Хранители осени. Как читать японские трехстишия в XXI веке».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области с 28 сентября по 2 октября будут проходить Дни башкирской культуры и просвещения. В эти дни в регионе проведут ряд встреч с участием делегации, которая приедет из Уфы.