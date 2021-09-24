В Челябинской области проведут Дни башкирской культуры и просвещения

В Челябинской области с 28 сентября по 2 октября пройдут Дни башкирской культуры

В Челябинской области с 28 сентября по 2 октября пройдут Дни башкирской культуры и просвещения. В эти дни в регионе проведут ряд встреч с участием делегации, которая приедет из Уфы, уточняет «Башинформ» со ссылкой на представителей Всемирного курултая башкир.

На встречах будут обсуждать различные вопросы, связанные с сохранением национальной самобытности башкир, проживающих за пределами исторической родины, а также реализацию прав таких граждан на изучение родного языка.

Насыщенная программа Дней башкирской культуры также включает проведение выставок, концертов, культурно-просветительских мероприятий и мастер-классов, которые позволят познакомиться с башкирскими национальными танцами, фольклором и музыкальными инструментами.

В начале сентября сообщалось, что Дни башкирской культуры захотели провести и в Екатеринбурге. Отмечалось, что участие в мероприятии собирались принять представители министерства образования и науки Республики Башкортостан.