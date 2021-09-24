В Челябинске пройдет гастрономический фестиваль

В Челябинске проведут большой гастрономический фестиваль Gastrofest. Соответствующую информацию публикует «Хорошие новости».

Известно, что мероприятие состоится 2 и 3 октября в торгово-развлекательном центре «Фокус» на третьем и четвертом этажах. Отмечается, что в меню фестиваля заявлены 500 блюд различной кухни, которые будут приготовлены как минимум 50 поварами города.

Согласно материалу, гости фестиваля смогут посетить кулинарные мастер-классы от студии Parmesun для взрослых и детей, бесплатные дегустации, игры, конкурсы, бесплатный аквагрим и развлекательная программа. Кроме того, участники получат возможность выиграть подарки и призы, а также приобрести товары.

«Первый фестиваль прошел в апреле этого года (...) За два дня мероприятие собрало несколько тысяч посетителей, и уже тогда стало понятно, что следующий фестиваль — лишь вопрос времени», — подчеркнули организаторы Gastrofest.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области организуют Дни башкирской культуры и просвещения. В эти дни в регионе проведут ряд встреч с участием делегации, которая приедет из Уфы, где будут обсуждать различные вопросы, связанные с сохранением национальной самобытности башкир, проживающих за пределами исторической родины.

