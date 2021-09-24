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Фестиваль сельского экотуризма пройдет на Южном Урале

Фестиваль сельского экотуризма пройдет в Челябинской области
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Фото: автономная некоммерческая организация «Уреньга»

В Челябинской области в преддверии Всемирного дня туризма проходит Неделя туризма, организованная Агентством международного сотрудничества региона. Об этом сообщает издание «Губерния».

Одним из главных мероприятий станет второй славянский фестиваль сельского экотуризма «Агнеру». Он состоится в субботу, 25 сентября, в селе Веселовка.

На фестивале планируется открытие экотропы на Вторую сопку хребта Уреньга — по местам, связанным с временами восстания Емельяна Пугачева.

Перед гостями фестиваля выступят фольклорные коллективы. Мастера народных ремесел представят свои изделия на ярмарке и проведут мастер-классы. Специалисты в области туризма примут участие в круглом столе, посвященном специфике экосистемы хребта Уреньга и окрестностей.

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