В Челябинской области представят новые экотропы

В Челябинской области с 20 сентября пройдет Неделя туризма, на которой будут представлены новые экотропы региона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Агентство международного сотрудничества.

Так, гости фестиваля смогут пройти по новой экотропе на Вторую сопку хребта Уреньга — маршрут проложили в этом году за счет средств грантов Ростуризма и Фонда президентских грантов.

В Саткинском районе туристам покажут экотропу на хребет Большая Сука и «Тайны озера», которая находится на берегу Зюраткуля. Для удобства отдыхающих здесь также оборудовали зоны отдыха и установили информационные аншлаги.

В Миассе туристам покажут новую экотропу на Французскую горку, а гостям фестиваля с ограниченными возможностями презентуют новый тур — прогулки по парусной яхте по озеру Тургояк.

Ранее в сентябре в Челябинской области запустили новый брендовый четырехдневный маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Тур включает в себя посещение таких городов как Миасс, Златоуст, Сатки и Челябинск. Россияне могут отправиться в путешествие в течение всего года, цена — 16,9 тысячи рублей с человека. В стоимость входит проживание, питание, страховка и экскурсии.