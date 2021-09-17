Россияне массово заинтересовались одним видом отдыха этой осенью

Российские туристы массово заинтересовались походами на Кавказ и на Урал осенью. Об этом сообщается в совместном исследовании сервисов Aviasales и AliExpress, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, самым востребованным направлением для активного вида отдыха стали Кавказские горы — наибольшее количество палаточных лагерей можно встретить Приэльбрусье и Дагестане. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно составила 5,5 тысячи рублей.

Также одним из наиболее популярных направлений оказался Урал. Чаще всего путешественники отправляются в походы в Челябинскую область, Свердловскую область и Пермский край. В эти регионы билет в обе стороны обойдется примерно 5 тысяч рублей.

Кроме того, российские туристы интересуются походами на Кольский полуостров и на Байкал, куда из Москвы можно прилететь за 6,5 и 9,5 тысячи рублей соответственно.

По данным AliExpress, в сравнении с прошлым годом спрос на товары для активного отдыха увеличился в четыре раза. Например, осенью россияне стали в 4,5 раза чаще покупать специальную одежду. Отмечается, что особой популярностью пользуются водонепроницаемые куртки, компасы и походные палки.

Ранее в сентябре российским туристам предложили новый формат премиального отдыха в Турции. Так, путешественники смогут прокатиться на люксовом поезде из Стамбула в Каппадокию — запуск первого рейса ожидается в феврале 2022 года. Стоимость поездки составит 5 тысяч евро (примерно 429 тысяч рублей). Условия проживания будут соответствовать размещению в пятизвездочном отеле.