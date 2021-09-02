Один популярный вид отдыха в Турции оказался под угрозой

Экскурсионные туры в Турцию оказались на грани срыва из-за новых антиковидных ограничений для непривитых. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь туристам без сертификата о вакцинации, выбирающим экскурсионные путевки, придется по прибытии в страну еще раз сдавать ПЦР-тест за свои деньги. По мнению экспертов туриндустрии, это ставит под угрозу спрос на междугородние поездки.

Отмечается, что осенью это один из самых популярных форматов путешествий по стране — благодаря более комфортной прохладной погоде туристы выбирают экскурсионные поездки вместо пляжного отдыха.

Например, крайне востребованы туры с внутренним авиаперелетом из Стамбула или Антальи в Каппадокию. Также фиксируется повышенный спрос на перелеты к черноморскому побережью Турции в регион Карадениз.

Ранее в сентябре власти Турции ввели ограничения на свободное перемещение по территории страны. Чтобы воспользоваться внутренними рейсами и общественным транспортом, необходимо иметь при себе либо сертификат о вакцинации, либо результаты ПЦР-теста на коронавирус. Новые правила коснутся как местных жителей, так и туристов.

