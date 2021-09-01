На территории Турции появятся новые ограничения для туристов

С 6 сентября туристов будут пускать на внутренние рейсы Турции с сертификатом о вакцинации

Власти Турции решили ввести новые ограничения на территории страны — гости и жители республики смогут воспользоваться наземным общественным транспортом или внутренними рейсами только при наличии определенных документов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора авиакомпании Turkish Airlines Билала Экчи.

Так, согласно заявлению спикера, с 6 сентября посадка в автобусы, поезда и самолеты, перемещающиеся по Турции, невозможна без сертификата о вакцинации, ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус.

Экчи уточнил, что такое решение принято в соответствии с распоряжением МВД, выпущенным 20 августа. Справку с отрицательным тестом или прививкой также будут требовать на концертах, в кино и театрах.

Кроме того, в Турции все еще действуют обязательные электронные анкеты для прибывающих в страну, на основе которых путешественникам выдается HES код.

В августе турецким курортам предрекли преждевременное закрытие в 2021 году из-за нехватки туристов и эпидемиологической обстановки. Так, согласно информации источника, к таким последствиям привело решение властей Британии и Франции внести Турцию в красную зону и осложнить туристам посещение республики.

Ранее власти Турции заговорили о возможном повторном закрытии границ для туристов из-за увеличения случаев коронавируса и предложили ввести более жесткие ограничительные меры для сохранения турпотока. Такие вопросы обсуждались чиновниками на августовском онлайн-заседании Совета Торгово-промышленной палаты Анталии.