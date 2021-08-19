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В Турции введут новые требования для невакцинированных

Эрдоган: невакцинированным для доступа в кинотеатры и рестораны потребуется ПЦР-тест
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Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах ввести новые требования для невакцинированных граждан: власти планируют сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для посещения кинотеатров и ресторанов. Он заявил об этом в четверг, 19 августа, его цитирует ТАСС.

«Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны», — сказал он.

Кроме того, с началом учебного года в республике 6 сентября непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю, добавил турецкий лидер.

11 августа в Турции суточный прирост выявленных случаев коронавируса вновь обновил максимум последних трех месяцев, составив 27 356.

В конце июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа высказал обеспокоенность в связи с темпами распространения вируса в стране. По его словам, страна достигла такого количества случаев COVID-19, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем.

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