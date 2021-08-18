Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным по Афганистану

Эрдоган рассказал, что рассчитывает на беседу с Путиным по Афганистану в конце недели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Афганистане в конце недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Турции также рассказал о планах обсудить данную тему с канцлером Германии Ангелой Меркель в ближайшие дни.

Ранее Эрдоган отметил, что власти Турции открыты для сотрудничества с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России). По его словам, Анкара приветствует «умеренные» заявления движения.