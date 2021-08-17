Турция отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула

В Турции больше не планируют управлять аэропортом Кабула, но готовы помогать талибам

В Турции отказались от планов по управлению международным аэропортом Кабула. Об этом сообщил источник Reuters в турецких силах безопасности.

При этом турецкая сторона выражает готовность оказать помощь в технической эксплуатации аэропорта, если талибы (движение «Талибан», запрещено в России) обратятся за подобным к Анкаре. Источник агентства заявил, что Турция по просьбе талибов также может помочь в обеспечении безопасности в воздушной гавани. «На данный момент в аэропорту Кабула царит полный хаос. Порядок полностью нарушен», — добавил собеседник Reuters.

Отказ от намерений удерживать кабульский аэропорт под управлением турецких военных произошел после того, как талибы заняли афганскую столицу. По данным Reuters, сейчас в Кабуле базируются 600 солдат Минобороны Турции.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция продолжит обеспечивать экономическое развитие, стабильность, мир и спокойствие в Афганистане. Он добавил, что Анкара готова поддерживать контакты со всеми сторонами афганского конфликта, включая талибов. По его словам, турецкая сторона готовится к встрече с представителями «Талибана».

21 июля в «Талибане» выразили протест в ответ на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие военные займут кабульский аэропорт после ухода войск США. Представитель движения назвал присутствие любых иностранных военных на территории Афганистана неуместным. При этом он отметил, что Анкара может помочь в восстановлении страны после гражданской войны.

16 августа после того, как талибы заняли Кабул и объявили, что война в Афганистане завершилась их победой, тысячи беженцев устремились в столичный аэропорт. Среди них многие работали с США и их союзниками, помогая им в войне против боевиков. Многие афганцы выбежали на взлетно-посадочную полосу, цепляясь за шасси и фюзеляжи самолетов, мешая им взлететь. В ответ американские военные, обеспечивающие эвакуацию граждан США, открыли предупредительный огонь, чтобы разогнать толпу. В результате стрельбы погибли не менее пяти человек.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул и объявили о взятии полного контроля над территорией Афганистана. После того, как президент Ашраф Гани покинул страну, руководство принял на себя временный совет. В будущем он должен будет передать власть талибам.

