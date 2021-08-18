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Турция заявила о готовности сотрудничать с талибами

Президент Турции Эрдоган заявил, что страна открыта для сотрудничества с «Талибаном»
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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Murat Cetinmuhurdar/PPO/

Власти Турции открыты для сотрудничества с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России), передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция приветствует «умеренные» заявления движения.

Ранее глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит поддерживать экономическое развитие, стабильность, мир и спокойствие в Афганистане. Он также отметил, что власти готовятся к встрече с представителями боевиков.

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