В Турции обеспокоились ситуацией с COVID-19

Темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьезную обеспокоенность, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы ведомства, страна достигла такого количества случаев COVID-19, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем. «Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку», — написал Коджа.

Во вторник, 27 июля, Минздрав Турции выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда были зарегистрированы 18 052 инфицированных.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. По его словам, правительство обсуждает введение обязательного карантина для российских туристов, приезжающих в страну, а некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают еще более жесткие меры, включая закрытие границ.