Минздрав Турции призвал вернуться к строгим мерам из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Согласно сводке ведомства, в пятницу, 23 июля, было выявлено 11 094 новых случая заражения, умерли 60 человек.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в стране показал максимум с начала пандемии коронавируса, составив 63 082 случая, затем число заболевших начало постепенно снижаться. В июне — первой половине июля показатели стабилизировались на уровне 5-7 тысяч, однако с середины текущего месяца количество инфицированных начало увеличиваться.

«Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам», — отметил Коджа. Он также призвал немедленно всех вакцинироваться.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что страна не столкнулась с ростом эпидемии из-за новых штаммов COVID-19. По оценке Эрдогана, Турция «значительно снизила количество случаев заболевания, пациентов и смертей, добилась больших успехов в вакцинации».