В Турции суточный прирост случаев COVID-19 вновь обновил максимум

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 стал максимальным за последние три месяца

В Турции суточный прирост выявленных случаев коронавируса вновь обновил максимум последних трех месяцев, составив в среду, 11 августа, 27 356. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«Сегодня сделано 278 263 теста, выявлены 27 356 новых случаев COVID-19, умерли 128 человек», — говорится в сообщении ведомства. Как пояснило агентство, с 16 апреля, после того, как суточный прирост заболеваемости показал максимум в стране, он стал постепенно снижаться. В июне и первой половине июля июля он стабилизировался на уровне пяти-семи тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.

1 августа Минздрав Турции сообщил, что в стране выявили суточный максимум заболевших коронавирусом за три месяца. Прирост заболевших составил 22 332 случая.

В июле министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа высказал обеспокоенность в связи с темпами распространения вируса в стране. По его словам, страна достигла такого количества случаев COVID-19, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем.