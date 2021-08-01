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В Турции выявили максимум заболевших коронавирусом за три месяца

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Фото: Abdurrahman Antakyali / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Турции выявили суточный максимум заболевших коронавирусом за три месяца. Прирост заболевших за последние сутки составил 22 332 случая, сообщил Минздрав страны на своем сайте.

Как отмечает РИА Новости, это максимальный показатель количества заболевших COVID-19 с 6 мая. С начала июля он увеличился в пять раз. Абсолютный максимум по приросту заболеваемости в Турции был зафиксирован 16 апреля, тогда в стране выявили 63 082 заразившихся.

Ранее министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа высказал обеспокоенность в связи с темпами распространения вируса в стране. По его словам, страна достигла такого количества случаев COVID-19, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем.

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