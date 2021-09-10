Россиянам предложат новый вид отдыха в Египте

В Египте запланировали запуск прямых рейсов между Шарм-эль-Шейхом и Луксором

Популярный среди россиян курорт планирует предложить путешественникам новый вид отдыха. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

По словам министра, туристы смогут сочетать пляжный отдых на Красном море с экскурсионными программами. Для этого в ближайшее время власти Египта запустят прямые авиарейсы между Шарм-эль-Шейхом и Луксором, а также прямое авиасообщение между Хургадой, Асуаном и Абу-Симбелем.

«Отличительная черта египетского туризма — культурное наследие. Поэтому мы хотим увеличить количество рейсов по доступным ценам между курортами и долиной Нила», — заявил Халед аль-Анани.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Египта оплатят медицинские расходы иностранным туристам, заразившимся коронавирусом во время пребывания на отдыхе в стране. Так, в случае сложного протекания болезни, путешественникам предложат бесплатное лечение в государственных больницах в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде или Каире.

