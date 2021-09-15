В Турции россиянам предложат новый вид премиального отдыха

Турция планирует предложить путешественникам, в том числе из России, новый вид премиального отдыха. Запуск первого рейса люксового поезда Cappadocia Express из Стамбула намечен на февраль 2022 года, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Cappadocia Express рассчитан на состоятельных туристов, готовых отдать за поездку не менее 5000 евро (примерно 429,9 тысячи рублей). При этом поезд будет соответствовать стандартам пятизвездочного отеля класса «люкс» и ориентироваться на мировой опыт уже действующих железнодорожных премиальных составов.

Внутри транспортного средства будут размещаться два дорогих ресторана, а также двухместные купе с полноценными кроватями, душем и туалетом. Вместимость поезда — 294 человека.

Запустить маршруты предполагается по направлениям Анкара — Каппадокия и Стамбул — Каппадокия. Составы будут курсировать ежедневно. За год компания-оператор намерена перевозить не менее 200 тысяч туристов.

Ранее в сентябре россиянам, собирающимся посетить республику в бархатный сезон, напомнили несколько правил для путешествия по стране. Так, для въезда в Турцию привившимся «Спутником V» отдыхающим необходимо распечатать сертификат вакцинации. Непривитые туристы должны иметь при себе результаты ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до поездки.