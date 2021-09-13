Российским туристам дали совет перед поездкой в Турцию

АТОР рекомендовал привитым однокомпонентной вакциной сдавать ПЦР-тест для визита в Турцию

АТОР дал российским туристам, привитым однокомпонентной вакциной, рекомендации перед поездкой в Турцию: сдавать ПЦР-тест, чтобы избежать проблем «при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора ассоциации Майи Ломидзе.

Директор ассоциации отметила, что срочный тест можно сдать в аэропорту.

По информации агентства, в Турции прививки однокомпонентными вакцинами не признаются.

На данный момент в России зарегистрированы пять препаратов для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной. В сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о результатах исследования, согласно которому препарат показал 80 процентную эффективнось среди пожилых людей в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Минздрав Армении одобрил применение «Спутника Лайт».