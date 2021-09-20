Названы самые популярные среди любителей походов регионы России

Самым популярным направлением для пешего туризма внутри России стал Кавказ. По данным рейтинга, который составили Aviasales и AliExpress, чаще всего путешественники выбирают маршруты по Приэльбрусью и Дагестану. Цена перелета в оба конца в среднем составляет 5,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Для того, чтобы сформировать рейтинг, сервис проанализировал уровень спроса на авиабилеты среди любителей походов.

На втором месте оказался Урал: Челябинская и Свердловская область, а также Пермский край. Перелет из Москвы до Урала и обратно в среднем обходится туристам в пять тысяч рублей.

Популярными также названы Кольский полуостров и озеро Байкал. Билеты туда стоят дороже: так, до Мурманска и обратно можно добраться за 6,5 тысячи, а до Байкала и обратно — за 9,5 тысячи рублей.

По данным интернет-магазина AliExpress, в России в четыре раза по сравнению с прошлым годом вырос спрос на товары для туризма. Чаще всего россияне заказывают водонепроницаемые куртки, компасы, палки для ходьбы, мешки для спальников, товары для полевой кухни и прочие походные принадлежности.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области анонсируют новые экотропы. Так, в Саткинском районе появились маршрут на хребет Большая Сука и экотропа «Тайны озера», которая проходит по берегу озера Зюраткуль. Кроме того, в Миассе продолжили маршрут на Французскую горку.