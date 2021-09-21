На озере Арахлей создали экологическую тропу

На озере Арахлей в Забайкальском крае завершили создание экологической тропы. Об этом сообщает ZAB.TV.

Начальник отдела туризма Минэкономразвития Забайкалья Татьяна Воронина отметила, что это уникальное туристическое место. «Тропа находится в районе Пески, на ней оборудована Поляна викингов и место с кормушками для белок. Тропа предназначена для пеших, конных и велосипедных экскурсий в рамках экологического и познавательного туризма. Она станет идеальный местом проведения соревнований по спортивному ориентированию», — рассказала она.

Автором и создателем экотропы является предприниматель Сергей Ворожейкин. Он построил маршрут на средства гранта министерства экономического развития региона. По его словам, основная задача проекта — привлечь внимание к экологическим проблемам, загрязнению леса, показать возможность активного отдыха.« Я хочу объяснить жителям Забайкалья, каким красивым может быть наш лес. И как его десятилетиями уничтожали все, кто приезжал на пикник. Во время оборудования тропы было собрано и вывезено несколько грузовиков мусора. В уборке принимали участие команды волонтеров, детские команды, журналисты», — отметил он.

Тропа после оформления необходимых документов будет передана в ведомство дирекции Ивано-Арахлейского природного парка.