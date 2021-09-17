В России открыли экотропу рядом с нефтехимическим заводом

В Тобольске Тюменской области открыли экотропа «Лес и здоровье» рядом с нефтехимическим комплексом «ЗапСибНефтехим». Тем самым создатели тропы, команда эколого-просветительского центра «Заповедники» хотели показать, что завод не вредит окружающей среде и позволяет жителям города отдыхать на природе. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На маршруте установлены оригинальные визуальные и информационные стенды, которые показывают, что здоровье человека и леса неразрывно связаны. Создатели тропы заложили в концепцию маршрута призыв уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, поскольку это положительно влияет как на физическое, так и на психическое состояние человека.

«В то же время, наш маршрут предлагает задуматься о том, что лес может выполнять свои функции по оздоровлению людей только тогда, когда здоров сам. И мы, люди, должны позаботиться о том, чтобы это здоровье для него обеспечить», — отметила создательница концепции маршрута, эксперт ЭкоЦентра «Заповедники» Евгения Лешина.

Тот факт, что лесу вокруг предприятия «ЗапСибНефтехим» ничего не угрожает, доказывает состояние особых видов растений. Так, например, на экотропе можно встретить лишайник лобария легочная и самостоятельно убедиться в том, что растения в лесу комфортно себя чувствуют и не увядают.

Экскурсии по новому маршруту «Лес и здоровье» стартуют с началом нового туристического сезона в мае 2022 года.