В Дагестане стартовал международный фестиваль национальных театров

В Республике Дагестан стартовал II Международный фестиваль национальных театров. Об этом пишет портал «Национальный акцент».

Отмечается, что в рамках мероприятия на сцене выступят театральные коллективы Дагестана, Северной Осетии — Алании, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Башкирии, Мордовии, Ингушетии, Казахстана и Абхазии. Показы пройдут в Кумыкском театре имени Салаватова и Русском театре имени Горького в Махачкале и в Лезгинском театре в Дербенте. Спектакли будут исполняться на национальных языках с синхронным переводом на русский.

Фестиваль завершится 5 октября, оценивать спектакли будет профессиональное жюри.

27 сентября сообщалось, что в Дагестане состоялся фестиваль дагестанского ковроткачества «Руно». Помимо награждения финалистов конкурса, в рамках мероприятия наградили победителей конкурса чтецов.