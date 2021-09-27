В Дагестане прошел фестиваль ковроткачества

В Махачкале состоялся фестиваль дагестанского ковроткачества «Руно». Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Мероприятие прошло 26 сентября в Центре опережающей профессиональной подготовки на базе Технического колледжа имени Р. Н. Ашуралиева.

Согласно информации издания, искусство ковроделия развивалось в Дагестане на протяжении многих веков и сохранилось по сей день. Для того, чтобы создать одно полноценное изделие, мастерам требуется несколько месяцев. Самые ценные ковры изготавливаются из овечьей шерсти, покрашенной натуральными красителями. При этом каждый орнамент и узор дагестанских ковров несет за собой определенный смысл.

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«Одна из идей Фестиваля — рассказать общественности о традициях коврового дела молодежи. Мы искренне верим в то, что, если заинтересовать наших детей, научить любить красоту и самобытность дагестанского ковра, они продолжат дело с многовековой историей», — отметила сооснователь компании «Руно» Елена Масаева.

Отмечается, что помимо награждения финалистов конкурса ковроткачества, в рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурсов чтецов, организованных Советом старшеклассников Республики Дагестан и Советом старшеклассников Махачкалы.

Ранее в сентябре в День единства народов Дагестана прошел фестиваль «Живые традиции». На мероприятии выступили творческие коллективы и исполнители из более чем десяти муниципалитетов.