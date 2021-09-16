В День единства народов Дагестана прошел фестиваль «Живые традиции»

В Дагестане в День единства народов прошел фестиваль традиционной культуры «Живые традиции». Об этом сообщает РИА Дагестан.

На мероприятии выступили творческие коллективы и исполнители из более чем десяти муниципалитетов.

«В Дагестане проживает около 100 народностей, каждая из которых имеет свою уникальную культуру, язык, костюмы и музыкальные инструменты. Фестиваль "Живые традиции" дает нам возможность познакомиться с культурой каждого народа», — говорится в сообщении организаторов.

Участников фестиваля наградили грамотами министерства культуры республики, которое совместно с Республиканским Домом народного творчества является организатором мероприятия.