Сделанный детьми Новосибирска мультфильм победил на фестивале в Эстонии

Сделанный при участии детей из Новосибирска мультфильм «Откуда жизнь пошла» победил на 21-м Международном кинофестивале «Невиданное кино» в Эстонии. Об этом сообщает «Сиб.фм» в среду, 15 сентября.

Мультфильм занял первое место в номинации «Лучший детский анимационный фильм». Над проектом работали дети от 9 до 12 лет под руководством Елены Тихоновой. В основу мультфильма легли предания о сотворении мира, принадлежащие кетам, малочисленному коренному народу Сибири.

Фестиваль «Невиданное кино» проводится с 2001 года, в 2021-м на нем были заявлены 408 проектов из 54 стран.

Ранее 15 сентября сообщалось, что в Анапе пройдет XXX открытый кинофестиваль «Киношок». За победу посоревнуются полнометражные фильмы, короткий метр, телевизионные ленты и детские картины, а также сценарии короткометражек.