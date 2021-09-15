В селе Дагестана впервые с 1967 года отреставрировали Дом культуры

В дагестанском селе Тинит состоялось открытие Дома культуры после первого капитального ремонта с момента постройки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Известно, что объект возвели в 1967 году. Реставрационные работы на нем были проведены в рамках реализации проекта «Местные инициативы».

Так, в здании полностью заменили кровлю, полы, потолки и стены. Специалисты выполнили работы по внутренней и наружной отделке, установили новые окна и двери, заменили электрооборудование, освещение и отопление, а также устроили зал для общественных мероприятий со сценой.

«Мы уделяем большое внимание состоянию учреждений культуры в населенных пунктах района и работа по приведению их в надлежащее состояние будет продолжена», — отметил глава Табасаранского района Магомед Курбанов, добавив, что для этих целей необходима поддержка населения.

Ранее в сентябре сообщалось, что жители Дагестана собрали два миллиона рублей на восстановление мечети в горах села Ухул. Оно находится в 25 километрах от районного центра. Десять лет назад оно полностью опустело. Два года назад жители села решили навести порядок своими силами и скинулись на восстановление древней мечети в горах и нескольких домов.