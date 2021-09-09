Жители Дагестана собрали два миллиона рублей на восстановление мечети в горах

В Дагестане жители высокогорного села Ухул собрали два миллиона рублей на восстановление мечети и дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ухул находится в 25 километрах от районного центра. Десять лет назад оно полностью опустело. В домах у местных жителей нет электричества, а из-за отсутствия дорог в село не может попасть даже скорая.

Последние десять лет жители села скитались по разным уголкам Дагестана и лишь изредка приезжали в Ухул. Два года назад они решили навести порядок своими силами и скинулись на восстановление древней мечети в горах и нескольких домов.

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