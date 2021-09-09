Боксерша объяснила критику ринг-герлз от Нурмагомедова жизнью в горах Дагестана

Боксерша Семенова: Хабибу Нурмагомедову пора уходить от сексизма из дагестанских гор

Российская боксерша Ангелина Семенова прокомментировала критику бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ринг-герлз. Ее слова приводит MetaRatings.

«Хабибу давно пора уходить от сексизма, к которому он привык в дагестанских горах, если он собирается жить в обществе, где давно все иначе. Либо пускай диктует свои правила именно там, откуда он», — объяснила его заявления спортсменка. Она посчитала, что смешанные единоборства (ММА) — это общественное шоу, где ринг-герлз являются традиционной вещью.

23 августа Нурмагомедов заявил о том, что девушки, выносящие таблички с номерами раундов, — самые ненужные люди в ММА. Боец отметил, что ринг-герлз не выполняют в смешанных единоборствах никакой функции.

Слова Нурмагомедова вызвали общественный резонанс. Заявление спортсмена высмеял боец ММА Конор Макгрегор. Также позицию дагестанского бойца прокомментировали телеведущие Дмитрий Губерниев и Ксения Собчак.