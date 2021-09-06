Ринг-герл потребовала от Нурмагомедова уважения

Ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте прокомментировала слова российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова о ненужности девушек, выносящих таблички с номерами раундов. Пост она разместила на странице в Instagram.

Селесте заявила, что слова Нурмагомедова ее не задевают. «Ты не обязан испытывать ко мне симпатию. Но ты будешь меня уважать!» — потребовала Селесте.

Девушка отметила, что на протяжении 15 лет продвигала смешанные единоборства, выступая перед поклонниками ММА. Она добавила, что благодаря упорному труду стала обеспеченной. Кроме того, это позволило ей открыть бизнес в США.

Нурмагомедов заявил о том, что девушки, выносящие таблички с номерами раундов, — самые ненужные люди в ММА во время пресс-конференции, посвященной турниру памяти его отца и тренера Абдулманапа. Боец отметил, что ринг-герлз не выполняют в смешанных единоборствах никакой функции. Он добавил, что на турнире памяти его отца их не будет.

Слова Нурмагомедова вызвали общественный резонанс. На заявление спортсмена отреагировал боец ММА Конор Макгрегор, который высмеял россиянина. Также прокомментировали позицию Нурмагомедова телеведущие Дмитрий Губерниев и Ксения Собчак.