Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова о ринг-герлз

Макгрегор опубликовал карикатуру на Нурмагомедова после слов о ненужности ринг-герлз

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор высмеял российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, назвавшего ринг-герлз ненужными в единоборствах. Ирландец разместил соответствующий пост в Twitter.

Макгрегор опубликовал карикатуру на Нурмагомедова. На картинке изображены известные ринг-герлз Бритни Палмер и Арианни Селесте, которые стоят рядом с россиянином. При этом Нурмагомедов закрывает лицо руками.

Российский боец высказался о ринг-герлз во время пресс-конференции, посвященной турниру памяти его отца и тренера Абдулманапа. Нурмагомедов назвал девушек, выносящих таблички с номерами раундов, ненужными в смешанных единоборствах. Он добавил, что ринг-герлз на турнире не будет.

Слова Нурмагомедова вызвали общественный резонанс. Спортсмена высмеял комментатор Дмитрий Губерниев. На заявления россиянина отреагировала телеведущая Ксения Собчак, удивившаяся позиции спортсмена. Прокомментировал слова Нурмагомедова и боец ММА Кевин Ли, который посоветовал отстать от девушек.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Ирландец встречался с Нурмагомедовым 6 октября 2018 года и потерпел поражение. Последний раз Макгрегор выходил в октагон 11 июля 2021 года. Он уступил американцу Дастину Порье, сломав в поединке ногу.

