Раскритиковавшему Нурмагомедова американскому бойцу предрекли смерть от его рук

Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Джонсон отреагировал на слова соотечественника Кевина Ли, раскритиковавшего бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен оставил комментарий к публикации издания Uncensored в Instagram.

Джонсон предрек Ли смерть от рук россиянина. По мнению бойца, соотечественник неправ, когда утверждает, что в карьере Нурмагомедова не было сильных соперников. «Кевин говорит глупости. Он крутой, но он продолжает говорить, как будто он тот самый парень, который способен победить Нурмагомедова. Хабиб убил бы его», — написал спортсмен.

Ли, комментируя достижения Нурмагомедова, выразил мнение, что россиянин стал чемпионом благодаря качественной работе менеджера. Американец отметил, что одержал бы победу над Нурмагомедовым в очной встрече.

Джонсон за карьеру провел 29 боев — одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Следующим его соперником станет российский боец Вадим Немков. Спортсмены встретятся в рамках турнира Bellator, в полуфинале Гран-при 16 октября во Флориде.

Нурмагомедов провел 29 поединков в UFC и победил в каждом из них. Последний бой россиянина состоялся 24 октября 2020 года в Абу-Даби против американца Джастина Гейджи. После этого поединка российский спортсмен объявил о завершении карьеры.

