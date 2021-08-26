Американский боец ответил назвавшему ринг-герлз бесполезными Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кевин Ли вступился за ринг-герлз после слов бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спортсмена цитирует Sportskeeda.

Ли попросил Нурмагомедова не трогать ринг-герлз. По мнению американского бойца, девушки, которые выносят таблички с номерами раундов, нужны в единоборствах. Ли считает, что Нурмагомедов после завершения карьеры скучает по боям, ему не с кем драться, поэтому объектом его словесных нападок стали ринг-герлз. Американец попросил российского спортсмена отстать от девушек.

Нурмагомедов, выступая на пресс-конференции, посвященной турниру памяти его отца и тренера Абдулманапа, выразил мнение о бесполезности ринг-герлз. Он сообщил, что девушек, выносящих таблички с номерами раундов, на этом спортивном событии не будет. При этом Нурмагомедов добавил, что не против женщин: «Женщины созданы для мужчины, это ни для кого не секрет».

Слова бойца вызвали общественный резонанс. Комментатор Дмитрий Губерниев высмеял позицию Нурмагомедова. На слова Нурмагомедова отреагировала и телеведущая Ксения Собчак, которая удивилась мнению спортсмена. Также высказалась руководитель профессионального коллектива ринг-герлз Дарья Шовкопляс, которая заявила, что девушки отвлекают зрителей от чрезмерной жестокости во время бойцовских турниров.

