Губерниев высмеял слова Нурмагомедова о бесполезности ринг-герлз

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, раскритиковавшего присутствие в единоборствах ринг-герлз. Журналист высказался в Instagram «Матч ТВ».

Телеведущий высмеял высказывание спортсмена. «Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем "нет" проклятым ринг-герлз!», — написал Губерниев.

23 августа Нурмагомедов заявил о бесполезности ринг-герлз на бойцовских шоу. При этом спортсмен отметил, что ничего не имеет против женщин, подчеркнув, что «женщина создана для мужчины».

Нурмагомедов высказался на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца россиянина. Соревнования пройдут без участия ринг-герлз.