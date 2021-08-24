Собчак отреагировала на слова Нурмагомедова о ринг-герлз

Российская журналистка Ксения Собчак возмутилась словами бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова о роли ринг-герлз в единоборствах. Об этом она написала в своем Telegram.
«Это не лидер талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), посадивших непокрытых афганских женщин под замок, а уважаемый отечественный спортсмен, понимать надо», — заметила журналистка.
Так она отреагировала на высказывание Нурмагомедова, который заявил о бесполезности ринг-герлз на бойцовских шоу. При этом спортсмен заявил, что ничего не имеет против женщин, подчеркнув, что «женщина создана для мужчины».
Пресс-конференция была приурочена к предстоящему турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца отечественного спортсмена. Ивент пройдет без участия ринг-герлз.
Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его признавали сильнейшим бойцом промоушена без учета весовых категорий. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.