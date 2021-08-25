Второй Макгрегор пожаловался на угрозы от фанатов Нурмагомедова

Английский боец смешанного стиля (MMA) Пэдди Пимблетт дал интервью накануне своего дебюта в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик доступен на YouTube-канале MMA UNCENSORED.

Пимблетт поделился опытом общения с фанатами в социальных сетях. Британец отметил, что фанаты российского бойца Хабиба Нурмагомедова ведут себя более агрессивно, чем те, кто поддерживают ирландца Конора Макгрегора.

«Фанаты Хабиба своим поведением бросают на него тень. В личке не раз угрожали мне убийством или даже изнасилованием», — пожаловался 26-летний Пимблетт. Британца называют Вторым Макгрегором — он повторяет путь ирландца, попав в UFC после успехов в промоушене Cage Warriors.

Пимблетту предстоит дебют в UFC. 4 сентября он столкнется в октагоне с итальянцем Луиджи Вендрамини.

На счету Второго Макгрегора 16 побед при трех поражениях.