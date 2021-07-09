«Второй Макгрегор» получил первого соперника в UFC

Британский боец смешанного стиля (MMA) Пэдди Пимблетт получил первого соперника в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

26-летний британец, которого называют «вторым Макгрегором», подерется с итальянцем Луиджи Вендрамини. Схватка пройдет на турнире UFC в Лондоне 4 сентября.

В марте стало известно, что Пимблетт подписал контракт с UFC. Ранее он выступал в британском промоушене Cage Warriors.

Пимблетта сравнивают с ирландцем Конором Макгрегором. Последний становился чемпионом и в Cage Warriors, и в UFC. Пимблетт также становился чемпионом британской организации.

На счету «второго Макгрегора» 16 побед при трех поражениях.