Макгрегор возобновил нападки на Порье и его жену

Бойцы смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор и Дастин Порье возобновили пикировку в интернете. Спортсмены выложили колкие посты в Twitter.

Порье опубликовал фотографию поверженного Макгрегора, напомнив о недавней победе над ним. В ответ ирландский боец написал, что играл головой соперника «словно баскетбольным мячом». Также Макгрегор допустил нападку на жену Порье, а обращаясь к американцу, добавил, что тот «спал на его коленях».

Макгрегор и Порье встречались друг с другом три раза. Одну победу одержал ирландский спортсмен. Два поединка завершились в пользу Порье, причем оба раза американец взял верх над соперником в 2021 году. Последний раз бойцы дрались 11 июля в Лас-Вегасе. Накануне боя Макгрегор позволял себе жесткие высказывания в адрес соперника и его жены. Порье одержал победу техническим нокаутом, после того как в концовке первого раунда ирландец сломал ногу.

Макгрегор был госпитализирован и перенес операцию. Ожидается, что ирландец сможет вернуться в октагон не раньше 2022 года.

