Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

Ирландец Конор Макгрегор написал в Twitter, что вновь подерется в UFC в 2022 году

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор ответил на вопрос фаната о возвращении к активным выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он написал в Twitter.

32-летний Макгрегор отметил, что сможет снова драться уже в 2022 году. Он подчеркнул, что восстановление идет быстрыми темпами.

В июле Макгрегор проиграл третий поединок с Дастином Порье. В конце первого раунда он сломал ногу и не смог продолжить схватку. После боя спортсмену сделали операцию. Глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Макгрегор вернется в октагон в течение года.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в разных весовых категориях. В последний раз он дрался за титул осеню 2018-го. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

До перехода в UFC Макгрегор выступал в британском промоушене Cage Warriors. Там ему также удалось завоевать два пояса в разных весовых категориях.