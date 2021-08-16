Бизнес Макгрегора выиграл от пандемии

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор признался, что пандемия COVID-19 положительно повлияла на его предпринимательскую деятельность. Об этом он написал в Twitter.

33-летний спортсмен заявил, что, поскольку его бизнес не зависит от аренды помещения, во время пандемии он только выиграл. «Именно поэтому у меня появились средства, чтобы помогать больницам», — отметил Макгрегор.

Ирландец — основатель и владелец бренда виски Proper Twelve. Продажи напитка стартовали осенью 2018-го.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях. В своем последнем поединке с американцем Дастином Порье, который состоялся 10 июля, он получил травму ноги. По мнению главы UFC Дэйны Уайта ирландец вернется в октагон в течение года.

В 2018-м Макгрегор провел поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В преддверии боя ирландец активно продвигал собственный бренд виски и даже демонстративно распивал напиток на пресс-конференции. Сам поединок Макгрегор проиграл, сдавшись в четвертом раунде.